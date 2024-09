Hernán Barcos reveló conversación con Paolo Guerrero: "Le di la cinta y le dije que lo viva"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima es el líder del Torneo Clausura 2024 y lo logra con un tanto anotado por Hernán Barcos, que reiteró que es el hombre gol del club blanquiazul, que vivió el debut de Paolo Guerrero.

Tras el triunfo en el estadio Alejandro Villanueva, Barcos reveló qué le dijo a Paolo Guerrero tras entregarle la cinta de capitán en medio de los aplausos de los hinchas blanquiazules.

“Le di la cinta, le dije que lo disfrute, que lo viva, que lo meta. Necesitábamos tener la pelota para mantener. No importa quién lleve la cinta, pero sí que todos se sientan importantes. La llegada de Paolo fue una inyección anímica, no solamente para el club, sino para Alianza”, comentó Barcos.

El 'Pirata' Barcos está convencido que Alianza continuará en la senda del triunfo y que siempre apoyará el equipo en caso no sea titular.

“Siempre estoy para sumar, para intentar de apoyar al equipo desde la posición que me toque. A veces sale a veces no, pero cuando me toca uno intenta dar lo mejor”, agregó.

Alianza "un grupo unido"

Sobre la competencia en Alianza Lima para ganarse un lugra en el equipo titular de Mariano Soso, sostuvo que “estamos todos, no solo en la delantera, sino los 28 que todos queremos jugar. Solo entran 11. Tenemos un grupo sano, un grupo unido. Que hay una competencia interna sí, pero muy buena, muy linda. Nos esforzamos todos para jugar. Al que no le toca, le toca apoyar desde afuera”, culminó.

