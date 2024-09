¿Paolo Guerrero y Hernán Barcos podrán jugar juntos? Esto fue lo que dijo Waldir Sáenz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Waldir Sáenz, el goleador histórico de Alianza Lima, contó que se emocionó al máximo cuando vio a Paolo Guerrero vistiendo la camiseta blanquiazul durante su presentación, una fiesta que se vivió el último domingo en el estadio Alejandro Villanueva.

No obstante, el otrora atacante lamentó no haber podido estar en Matute debido a que tuvo que cumplir unos compromisos laborales en provincia.

“Me emocionó y me entristeció porque no estuve. Me invitaron, pero tuve trabajo en provincia y lamentablemente no llegué a ir”, señaló en el programa Así somos de RPP.

“Ya llegó el muchacho”, sostuvo Waldir Sáez, a lo que agregó que ahora a los hinchas de Alianza Lima le toca “respaldarlo de la mejor manera” para que Paolo Guerrero “haga su trabajo que ya todos sabemos cuál será”.

“Será una buena competencia”

Waldir Sáenz, voz autorizada como uno de los últimos referentes de Alianza Lima, dijo que el técnico, Mariano Soso, tendrá una difícil tarea a la hora de elegir entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero para comandar la delantera íntima.

“Yo creo que es un dolor de cabeza, los dos no pueden jugar, los dos son ‘9’ y son similares. El que esté mejor, ese va a jugar”, aseguró.

A ello agregó, que “es una buena competencia tanto para [Pablo] Sabbag como para [Cecilio] Waterman que ya se va a recuperar”.

“Lo que van a aprovecharlo son [Matías] Succar y el de la Sub-20, [Víctor] Guzmán”, apuntó.

“Guzmán ya tiene que estar trabajando con el primer equipo ya que tiene a este jugador (Guerrero) allí. Es una motivación distinta”, afirmó.