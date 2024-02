Jorge Fossati: "Estoy feliz que Paolo Guerrero empiece a jugar en el fútbol peruano"

Jorge Fossati comenzó sus labores al mando de la Selección Peruana aguardando por su debut oficial el próximo mes en la fecha doble FIFA, donde tendrá como rivales a Nicaragua y República Dominicana en amistosos que se realizarán en Lima.

El seleccionador tendrá que dar a conocer la lista de convocados para esos duelos, en los que aparece como una posibilidad la inclusión del histórico Paolo Guerrero tras concretar su fichaje por César Vallejo. A los 40 años, el delantero jugará por primera vez en el fútbol peruano y Jorge Fossati se mostró alegre por su vigencia.

“Yo estoy feliz que Paolo empiece a jugar en la liga peruana. Demostró toda su jerarquía en el exterior, y el año pasado demostró su vigencia defendiendo a LDU. No solo estando en el plantel, sino siendo protagonista en el torneo ecuatoriano y en la Copa Sudamericana”, mencionó el estratega en Depor.

Fossati abre las puertas a Guerrero

Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana, retornó a la ‘bicolor’ durante el 2023 y llegó a actuar en los seis partidos jugados hasta el momento en las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de la edad del ‘Depredador’, Fossati insistió que prevalecerán sus condiciones para una eventual convocatoria.

“Yo no tengo ninguna desconfianza de la vigencia de Paolo. Lógicamente lo seguirá demostrando. No es un jugador que anda deambulando cinco años por el mundo, no es el caso de Guerrero. Está volviéndose un jugador vigente, por eso insisto que no miren el DNI, miren el rendimiento. Miremos la vigencia, la actualidad, ya que la jerarquía se vio demasiado”, dijo.

Seguimiento a la Liga1

Jorge Fossati ha acudido a diversos partidos en las dos primeras jornadas de la Liga1 2024, específicamente en Lima, cuando les tocó ser locales a Alianza Lima y Universitario de Deportes. No obstante, el ‘charrúa’ señaló que tiene en mente viajar a Trujillo (Paolo Guerrero debutaría con César Vallejo el 18 de febrero), así como a ciudades de altura.

“No solo por Paolo, está latente la posibilidad de ir a ver un partido en Trujillo, especialmente en el llano. No descarto ir a ver partido a Cusco, pero hay varias cosas por organizar”, señaló.

Tras los partidos amistosos de marzo, la Selección Peruana tendrá dos pruebas más en junio antes de comenzar su participación en la Copa América que se disputará en Estados Unidos. Luego de ello, en setiembre, se reanudan las Eliminatorias Sudamericanas, en las que la ‘bicolor’ está en el último puesto.