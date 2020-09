Paolo Guerrero y Jonathan Dos Santos. | Fuente: EFE - Liga 1

El delantero uruguayo Jonathan Dos Santos es sinónimo de gol en Universitario de Deportes y este lunes lo reafirmó tras anotar un gol en la victoria crema por 3-2 ante Alianza Universidad en la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Dos Santos fue consultado sobre si considera nacionalizarse para jugar por la Selección Peruana. "Primero tendría que estar tres años, si no me equivoco, en Perú para nacionalizarme. Tendría que hablarlo con mi familia, no tendría problemas", indicó.

Asimismo, el goleador de 28 años no escatimó elogios para el capitán de la bicolor, Paolo Guerrero. “Paolo Guerrero es lo más grande que hay en la Selección Peruana por lo que significa y por la clase de jugador que es. Me han dicho que tengo ciertas características de él”, sostuvo en entrevista con TV Perú.

Jonathan Dos Santos considera que Universitario tiene grandes para conseguir el título de la temporada 2020. "Me gustaría salir goleador del campeonato y lograr el objetivo que todos queremos, que es la 27 (estrella para Universitario)",

Finalmente, el exjugador del Danubio también dio detalles de su relación con el famoso delantero Edinson Cavani. "Al que conozco personalmente es a Édinson Cavani. Conozco a su familia, a su padre lo he tenido de entrenador y hemos jugado un partido a beneficio para los niños con cáncer en Salto. Es una persona muy humilde, por eso es muy querida en el mundo. Es una persona increíble. Un orgullo enorme el haber compartido vestuario con él", concluyó.