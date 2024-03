Richard Acuña sobre Agustín Lozano tras empate de Vallejo: "Tiene miedo de que yo postule a la FPF"

El debut de Paolo Guerrero quedó en segundo plano después de las duras críticas de César Vallejo contra el arbitraje en el empate 2-2 contra Cusco FC, en el estadio Mansiche de Trujillo. El 'Depredador' fue el más enérgico, pero el presidente del club norteño, Richard Acuña, no se quedó atrás.

Acuña no solo criticó al árbitro, sino también a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Obviamente, nos molesta que en este tipo de partidos la Federación Peruana de Fútbol quiera experimentar con nosotros. Yo creo que Agustín Lozano tiene miedo de que yo quiera postular a la FPF, por eso nos manda a esos árbitros”, mencionó en declaraciones recogidas por 'N60 noticias'.

También se mostró contrariado por no recibir respuesta de Agustín Lozano por la programación del choque ante Alianza Atlético en Sullana.

“Yo lo llamé a Agustín hace 2 días para preguntarle por qué nos programan a la 1 de la tarde contra Alianza Atlético en Sullana... ya van 3 días que no me contesta”, indicó.

Se "equivocan con Vallejo"

“Lo único que pedimos es equidad, que nos traten igual que a todos los equipos del fútbol peruano. Creo que el arbitraje de hoy no es el que todos esperábamos. Que nos programen en horas inhumanas para cualquier deportista en una ciudad como Sullana, no es algo equitativo porque a todos los equipos los ponen a las 2.30 de la tarde. No quiero justificar, pero lamento que con Vallejo se quieran equivocar y con otros no”, concluyó Acuña.

RPP en YouTubeDeportes La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Gol de Paolo Guerrero con César Vallejo. | Fuente: Liga 1 Max