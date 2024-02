La respuesta de Paolo Guerrero a crítica de hincha por su fichaje a César Vallejo

César Vallejo logró el fichaje 'bomba' del fútbol peruano en la Liga 1 2024 después de asegurar la incorporación de Paolo Guerrero, que jugará dos temporadas por el cuadro 'poeta' dirigido por Roberto Mosquera.

"Nos vemos en Trujillo", fue el mensaje de Guerrero en un video publicado por Vallejo, que con este fichaje de convierte en uno de los equipos que irán por llegar lo más lejos posible en la Liga 1.

Sin embargo, no fue la única ocasión que Guerrero se refirió a su llegada al fútbol peruano, ya que respondió a hinchas que no dudaron en enviarle comentarios negativos.

"Ja,ja,ja no que estabas aún para ligas competitivas ja,ja,ja y vas a Vallejo. Por eso no eres nada en Alianza", criticó un usuario. La respuesta de Guerrero llegó rápidamente para defender su pase.

"@lui_smartinez si porque yo no quise mi amigo, no te confundas. Yoooooo no quise ir, ok? No te equivoques amigazo", respondió el 'Depredador', que de esta manera se convierte en uno de los futbolistas mejor pagados en la Liga 1.

¿Cuándo debutará Guerrero con Vallejo?

Richard Acuña habló con RPP sobre la posible fecha del estreno de Guerrero con el equipo 'poeta'.

"Está haciendo un trabajo físico hace cuatro o cinco días aproximadamente de la mano del preparador de Vallejo. En los próximos días, le haremos como una minipretemporada para que cuando llegue a Trujillo pueda empalmar. A nivel deportivo esperamos que pueda estar en la cuarta fecha, el domingo 18, contra Sport Huancayo. Depende del comando técnico", sostuvo.

Paolo Guerrero refuerza a Vallejo

Paolo Guerrero se suma a la lista de los fichajes del plantel que dirige Roberto Mosquera.

Óscar Barreto (exUnión Comercio)

José Carvallo (exUniversitario)

Alec Deneumostier (exMelgar)

Nilson Loyola (exSporting Cristal)

Josepmir Ballón (exAlianza Lima)

Gerson Barreto (exCusco FC)

Pierre da Silva (exMiami FC)

Geisson Perea (exDeportivo Pereira)

Cristian Benavente (exAlianza Lima)

Paolo Guerrero (exLDU)