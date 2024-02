Paolo Guerrero, '9' de César Vallejo, en exclusiva a RPP: "Trujillo es una linda ciudad" [VIDEO]

Paolo Guerrero realizó este viernes su segundo entrenamiento con César Vallejo. El delantero de 40 años también pasó los exámenes médicos de rigor en la 'Villa poeta' y en horas en la tarde dio sus primeras declaraciones como jugador del cuadro 'poeta' en tierras trujillanas.

En entrevista exclusiva con RPP, Guerrero reconoció que tuvo un buen ingreso al plantel de César Vallejo, que es dirigido por Roberto Mosquera. "Ha sido un lindo recibimiento ayer sobre todo de mis compañeros y del técnico Roberto Mosquera", apuntó a Alan Diez, enviado especial a Trujillo.

A continuación, el goleador histórico de la Selección Peruana indicó que se mantendrá en Trujillo este fin de semana, ya que no fue convocado para el choque ante Deportivo Garcilaso, en Cusco, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Guerrero, además, no escatimó elogios para la ciudad norteña. "Bonito, es una ciudad muy linda. He estado en otras ocasiones aquí y me siento feliz estar aquí", agregó el exjugador de Bayern Munich y LDU, que no dudó en tomarse fotos con sus seguidores.

Guerrero decidió continuar

Paolo Guerrero cumplirá el contrato de ser jugador de la César Vallejo, club del que quiso desvincularse en las últimas semanas por amenazas contra su madre. Tras tres reuniones, llegó a un acuerdo con el presidente del club, Richard Acuña, para continuar con el vínculo laboral.

Paolo Guerrero envió saludos a RPP. | Fuente: RPP

Exámenes médicos de Paolo Guerrero

Previamente a los trabajos físicos en la 'Villa poeta', Guerrero se sometió a los exámenes médicos de rigor. El propio club trujillano dio a conocer la evaluación.

"Con salud y determinación. Nuestro poeta siguiendo el protocolo, se sometió a los exámenes médicos, asegurándose de que todo marche bien", escribió Vallejo en su cuenta X (exTwitter) acompañado de una fotos de Guerrero.

Recordemos que Guerrero no realizó una pretemporada este año y que no juega desde el 17 de diciembre del 2023. En esa fecha jugó con LDU la segunda final contra Independiente del Valle en la liga ecuatoriana.