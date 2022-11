Partidos de hoy, Perú, 13 de noviembre: resultados y canales de TV | Fuente: AFP | Fotógrafo: GUILLAUME SOUVANT

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre PSG vs Auxerre por la Ligue 1. Entérate aquí de toda la información de Bundesliga, Premier League y otras competiciones a nivel internacional.





Programación de los partidos de hoy, domingo 13 de noviembre del 2022: horario y guía de canales

Partidos de hoy, revalidación Liga 1 y Liga 2

3:00 p.m. Ayacucho FC vs Unión Comercio - Gol Perú

Partidos de hoy, Premier League

9:00 a.m. Brighton vs Aston Villa - Star+, ESPN

11:30 a.m. Fulham vs Manchester United - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A

6:30 a.m. Atalanta vs Inter Milan - Star+

9:00 a.m. AS Roma vs Torino - Star+, ESPN 2

9:00 a.m. Hellas Verona vs Spezia Calcio - Star+

9:00 a.m. Monza vs Salernitana - Star+

12:00 m. AC Milan vs Fiorentina - Star+, ESPN 3

2:45 p.m. Juventus vs Lazio - Star+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga

9:30 a.m. Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt - Star+

11:30 a.m. Freiburg vs Union Berlin - Star+, ESPN 4



Partidos de hoy, Ligue 1

7:00 a.m. PSG vs Auxerre - Star+, ESPN

11:05 p.m. Strasbourg Alsace vs Lorient - Star+

2:45 p.m. AS Monaco vs Marsella - Star+, TV 5 Monde



Partidos de hoy, Championship

7:30 a.m. Burnley vs Blackburn Rovers - Star+

Partidos de hoy, AUF Uruguay

2:00 p.m. Defensor Sporting vs La Luz FC - Star+

Partidos de hoy, Copa del Rey

6:00 a.m. CD Quintanar del Rey vs Girona - DirecTV Sports, DirecTV GO

6:00 a.m. Mollerusa vs Rayo Vallecano - DirecTV Sports, DirecTV GO

10:00 a.m. CD Algar vs Celta - DirecTV Sports, DirecTV GO

10:00 a.m. Velarde CF vs Sevilla FC - DirecTV Sports, DirecTV GO

12:30 p.m. Real Union vs Cádiz - DirecTV Sports, DirecTV GO

12:30 p.m. San Roque Lepe vs Getafe - DirecTV Sports, DirecTV GO

1:00 p.m. CD Cazalegas vs Real Sociedad - DirecTV Sports, DirecTV GO

3:00 p.m. UD Alzira vs Athletic Club - DirecTV Sports, DirecTV GO

3:00 p.m. Arenteiro vs UD Almería - DirecTV Sports, DirecTV GO

Partidos de hoy, Eredivisie

10:45 am. Feyenoord vs Excelsior - Star+

Partidos de hoy, Liga Colombiana

4:00 p.m. Santa Fe vs Juniors - RCN Nuestra Tele

7:00 p.m. América de Cali vs Deportivo Pasto - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro Ecuador

6:00 p.m. Aucas vs Barcelona SC - Star+, GolTV



Partidos de hoy, Brasileirao

2:00 p.m. Corinthians vs Atlético Mineiro - Star+, ESPN 4

2:00 p.m. Goias vs Sao Paulo - Star+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Internacional vs Palmeiras - Star+ Brasileirao Play

2:00 p.m. Santos vs Fortaleza SC - Star+, Brasileirao play

2:00 p.m. Bragantino vs Fluminense - Star+, Brasileirao Play

2:00 p.m. América MG vs Atlético GO - Star+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Paranaense vs Botafogo - Star+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Cuiabá vs Coritiba - Star+, Brasileirao Play

2:00 p.m. Ceará vs Juventude - Star+, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Triangular Internacional

3:00 p.m. River Plate vs Real Betis - Star+