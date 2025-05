Partidos de hoy, domingo 4 de mayo del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. Sport Boys vs. Alianza Universidad – GOLPERÚ

3:30 p.m. Alianza Atlético vs. ADT – L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

6:00 p.m. Binacional vs. Los Chankas - L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Real Madrid vs. Celta – ESPN, Disney+ Premium

09:15 a.m. Sevilla FC vs. Leganés – DGO, DSports

11:30 a.m. Espanyol vs. Real Betis – DGO, DSports

2:00 p.m. Real Sociedad vs. Athletic Club – ESPN 3, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. West Ham vs. Tottenham - Disney+ Premium

08:00 a.m. Brighton vs. Newcastle - Disney+ Premium, ESPN 2

08:00 a.m. Brentford vs. Manchester United - Disney+ Premium

10:30 a.m. Chelsea vs. Liverpool - Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Empoli vs. Lazio - Disney+ Premium, ESPN 2

08:00 a.m. Monza vs. Atalanta - Disney+ Premium

11:00 a.m. AS Roma vs. Fiorentina - Disney+ Premium, ESPN 3

1:45 p.m. Bologna vs. Juventus - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Augsburgo vs. Holstein Kiel - Disney+ Premium, ESPN 5

10:30 a.m. Friburgo vs. Bayer Leverkusen - Disney+ Premium

12:30 a.m. Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

08:00 a.m. Nantes vs. Angers - Disney+ Premium

10:15 a.m. O. Lyon vs. Lens - Disney+ Premium

10:15 a.m. Stade Brestois vs. Montpellier - Disney+ Premium

10:15 a.m. Auxerre vs. Le Havre AC - Disney+ Premium

1:45 p.m. Lille vs. O. Marsella - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:45 a.m. Montevideo City vs. Progreso - Disney+ Premium, GolTV

1:00 p.m. CA Juventud vs. Liverpool FC - Disney+ Premium

6:00 p.m. Miramar Misiones vs. River Plate M. - Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga2 – Perú

11:00 a.m. AD Cantolao vs. Unión Comercio – YouTube FPF

3:00 p.m. Pirata vs. U. César Vallejo – YouTube FPF

3:15 p.m. CD Moquegua vs. U. San Martín – YouTube FPF

Partidos de hoy, Liga de Colombia

4:10 p.m. DIM Medellín vs. Atlético Nacional – Fanatiz, Win Sports YouTube, RCN

6:20 p.m. Unión Magdalena vs. Once Caldas – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Delfín SC vs. Orense SC – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Barcelona SC vs. Vinotinto FC – El Canal del Fútbol

6:00 p.m. Independiente del Valle vs. Emelec – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

1:30 p.m. San Martín SJ vs. Aldosivi – Fanatiz

1:30 p.m. Gimnasia LP vs. Platense – Fanatiz, TyC Sports

4:00 p.m. Tigre vs. Boca Juniors – Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN 2

6:30 p.m. River Plate vs. Velez Sarsfield – Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Vasco da Gama vs. Palmeiras – Globo Internacional

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 17 – Conmebol

4:30 p.m. Paraguay vs. Chile – DGO, DSports 2

7:00 p.m. Argentina vs. Venezuela – DGO, DSports 2