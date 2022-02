¿Puede jugar Barcos junto a Guerrero en Alianza?: "No tengo problema", dijo el 'Pirata' | Fuente: Liga / Alianza Lima

Alianza Lima celebra este martes su aniversario 121, uno especial para el elenco blanquiazul pues este se presenta con la posesión del vigente título de la Liga 1 Betsson, una campaña donde tuvo como jugador fundamental a Hernán Barcos. En el actual torneo todavía no suman victorias, pero el ‘Pirata’ indicó que los partidos del 2021 fueron parecidos.

“Nuestros partidos del año pasado fueron parecidos o peores que los dos que jugamos en estas dos fechas, pero los resultados mandan. No fuimos efectivos, tuvimos siete y nos crearon dos, nosotros no metimos ninguna. Creamos más pero no concretamos”, dijo el ariete argentino en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Hernán Barcos fue el máximo goleador de Alianza Lima en el 2021, un rendimiento que le valió despertar el interés de clubes del exterior. Pudo dejar a los victorianos en esta campaña, pero desistió de las propuestas.

"Tuve la posibilidad de ir a otro club, pero ya había dado mi palabra al club de que este año me iba a quedar. Lo económico no era lo más importante, siempre dije que no vine a Alianza por plata. A Alianza Lima le ofrecieron un dinero, pero trabajamos en conjunto y finalmente me quedé, era también mi decisión", enfatizó.

Hernán Barcos y jugar al lado de Paolo Guerrero en Alianza

Hernán Barcos es el titular indiscutido en ataque y poseedor del dorsal ‘9’ de Alianza Lima, pero el plantel podría nutrirse con la presencia de Paolo Guerrero, un delantero que interesa mucho a la directiva. El ‘Pirata’ manifestó que no tendría dificultades de compartir la delantera con el peruano.

"Si Paolo Guerrero llega no tendríamos problemas en combinar, a él también le gusta salir y jugar o quedarse en área. En caso de que llegue, yo no tendría problema en salir más del área. No tengo problema de hacer el trabajo sucio, digamos", señaló.

Por otra parte, se refirió a las características de Cristian Benavente, con quien dijo se mantendría jugando más dentro del área.

“En el caso de Cristian Benavente quizá sí me tengo que quedar más en el área, o yo salir a abrir espacio y él entrar para ganarlo, tal como hace Jairo (Concha) o el 'Pájaro' (Benítez)”, concluyó.





