Cristal, Universitario y Melgar: ¿qué resultados necesitan para ganar el Torneo Apertura?

Este lunes culminó la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 con el empate entre Universitario de Deportes y Cienciano (0-0). De esta manera, el ganador de la primera parte del Descentralizado, que lo pelean Sporting Cristal, Universitario y Melgar, se definirá en la última fecha del torneo.

¿Quién tiene la primera opción para ganar el Apertura? ¿Qué resultados necesitan cada uno de los equipos para consagrarse ganador? A continuación, te lo explicamos:

Sporting Cristal, la primera opción

El cuadro celeste, hasta hace dos fechas, estaba casi sin chances de ganar el Torneo Apertura. Luego de la derrota ante Universitario (4-1), el cuadro celeste se recuperó y derrotó 5-1 a Unión Comercio, no solo recuperando la diferencia de goles, sino también la punta del torneo.

Pero, ¿qué necesita para ganar el Apertura? Lo primero, y más importante, es vencer a Comerciantes Unidos como visitante. Lo segundo, es que Universitario no le gane a Los Chankas. Y lo tercero, en caso la 'U' se quede con los tres puntos, es que no sea por goleada, porque obligará al cuadro celeste a anotar varios goles para no ser alcanzado.

Universitario, obligado a golear y que Cristal no gane

Universitario de Deportes tiene la segunda opción de ganar el Apertura. Sin embargo, es una tarea complicada. Primero, debe ganarle a Los Chankas y esperar que Sporting Cristal no derrote a Comerciantes. Si esto pasa, la U se corona ganador del torneo automáticamente. Pero, ¿qué pasa si Cristal gana? Si sucede esta figura, la 'U 'deberá anotar tres goles por cada gol que haga Cristal. Es decir, si los celestes ganan por un gol, deberá anotar cuatro; si ganan por dos goles, deberá hacer cinco, y así sucesivamente.

Melgar, la tercera opción

Melgar es el tercer equipo que pelea el Torneo Apertura. Pero, a diferencia de Universitario y Cristal, la tiene más complicada. Primero, deberá vencer a Deportivo Garcilaso como visitante, y segundo, esperar que los celestes y los cremas pierdan. Si esto pasa, se consagran ganadores. En caso sus rivales directos empaten, deberán ganar por nueve goles, tarea sumamente complicada para los characatos.

