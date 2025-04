Raúl Ruidíaz tras firmar con Atlético Grau: "Es lindo cuando el entrenador, el presidente y los jugadores te llaman"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Raúl Ruidíaz es nuevo jugador de Atlético Grau. El futuro futbolístico de la ‘Pulga’ finalmente se definió tras ser anunciado este jueves por el cuadro de Piura, en el que será dirigido otra vez por Ángel Comizzo.

“Pasamos lindos momentos en 2013 con Ángel. Estoy enfocado ahora en Grau, voy a ponerme físicamente muy bien”, declaró el delantero antes de sumarse al ‘Patrimonio’.

Raúl Ruidíaz estuvo cerca de firmar con Ayacucho FC, elenco en el que se encuentra su hermano Yamir Ruidíaz, no obstante, hubo diferencias que llevaron a que se caiga su fichaje por los ‘zorros’.

“Estuvo muy avanzado, pero no llegamos a un acuerdo, no se concretó. Ya estaba todo arreglado, pero en las últimas horas cambiaron y no me pareció correcto. Pero igual yo les agradezco porque conversamos muchas semanas, aunque no se pudo”, mencionó.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Mensaje a Universitario?

El delantero dijo que “se siente bonito” recibir el pedido de los hinchas de Universitario de Deportes por su vuelta al club, “pero hoy estoy muy feliz de haber firmado con Grau”.

Raúl Ruidíaz fue campeón con la ‘U’ en 2009 y 2013, además de estar en el ‘top 10’ de los goleadores históricos del conjunto merengue. No obstante, a pesar de que hubo negociaciones, no llegó al equipo dirigido por Fabián Bustos.

“Se habló mucho y ya pasó. Entonces quiero dejarlo ahí nada más. Es lindo cuando el entrenador te llama. El presidente y el gerente deportivo te llaman. Y los jugadores, que te llamen, la verdad, yo me siento muy feliz por eso”, señaló la ‘Pulga’.

El último título peruano de Ruidíaz fue en 2013, con la camiseta de UniversitarioFuente: Andina

El factor Ángel Comizzo

Ruidíaz reconoció que el técnico Ángel Comizzo fue una pieza indispensable para su llegada al conjunto albo.

“Estuve hablando con Ángel la semana pasada, como que se enfrío un poco el tema, pero creo que él fue fundamental. Es un técnico al que conozco, vivimos momentos muy lindos en 2013”, dijo.

“La ciudad de Piura es hermosa, sé que ya llevan uno años con su objetivo en Sudamericana. Quiero aportar mi granito de arena para que Grau siga en lo más alto”, añadió.

Ya con la Copa Sudamericana iniciada, Raúl Ruidíaz no podrá ser considerado durante la fase de grupos del certamen, por lo que se mentaliza en ser protagonista en la Liga1.

“¿Objetivo? Ganarlo todo este año. Voy a ponerme a punto físicamente y apoyarlos. En una semana estoy bien. Me están contratando como delantero, como ‘9’ para hacer goles, pero lo más importante es que el equipo sume los tres puntos”, finalizó.