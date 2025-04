Caso Dani Olmo y Pau Víctor: Consejo Superior de Deportes da la razón al Barcelona y jugadores siguen inscritos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno de los casos extrafutbolísticos que estaban pendiente desde el FC Barcelona parece haber llegado a su fin. Y es que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha resultado a favor del recurso que presentó el club por los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor por las licencias de los mencionados jugadores para estar inscritos hasta final de temporada.

Es decir, el CSD le ha dado la razón al FC Barcelona para que Olmo y Víctor puedan jugar con sus compañeros tras el recurso presentado el pasado 7 de enero luego de que no entraran a valorar el control económico ejercido por LaLiga, en referencia al comunicado del día de ayer que indicaba que no validaba la operación de la venta de los Palcos Vips y por la que el Barcelona se quedaba sin 'Fair Play' financiero.

El máximo organismo deportivo de España consideró nulo de pleno derecho el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga para denegar del visado previo y de la licencia solicitada por el FC Barcelona, por carecer esta de competencia.

“Sin embargo, de la lectura del acuerdo impugnado se desprende de forma clara y palmaria que la Comisión de Seguimiento ni confirmó, ni ratificó, ni ejecutó los acuerdos adoptados por LaLiga o por la RFEF, sino que acordó de forma expresa “no conceder el visado previo ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor”, señalaron en un comunicado.

En esa línea, explicó que las funciones atribuidas a la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga son tres: interpretación de la aplicación de las cláusulas del Convenio; vigilancia del cumplimiento de lo pactado y promoción de actividades que tiendan a la mayor eficacia del Convenio.

"Con esta resolución, ambos jugadores mantienen su licencia en vigor. Esto es así porque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reconocido, asimismo, en sus alegaciones que “no existe ninguna resolución federativa que acordase la cancelación de las licencias”, circunstancia exigida por la propia RFEF en su resolución del 30 de junio de 2022", explicó el CSD.

LaLiga responde

Tras conocerse la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD), LaLiga señaló que las medidas del organismo deportivo español "afectan a la integridad de la competición".

Argumentaron que el CSD ha dictado la resolución casi tres meses después de la interposición del recurso, agotando "el plazo máximo legal, sin que, en todo este tiempo, se resolviera la solicitud de alzamiento urgente" de la medida cautelar.

"Dichas medidas fueron adoptadas sin concurrir los presupuestos legales y garantías procesales, afectando con ello a la integridad de la competición", señalaron.

LaLiga aseguró también que "la competencia del CSD en materia de licencias se limita a la revisión de actos de expedición o de denegación de las mismas, pero no a su cancelación ni a su extensión (art. 116.3.a y 117 LD) como sucede en el presente caso".

"Las licencias de los dos jugadores expiraron de forma automática el día 31 de diciembre de 2024, al finalizar la duración de las mismas, pactada entre los Jugadores y el Club. Por tanto, en ningún caso es exigible un acto federativo de cancelación de las mismas", afirmó.

El caso Olmo-Víctor y los entretelones por sus inscripciones

La temporada 2024/25 del FC Barcelona empezó con diversas dudas por la situación económica de la institución, al punto que saltó la sorpresa cuando se conoció el fichaje de Dani Olmo, reciente campeón de la Eurocopa con España.

¿Cómo lograron su inscripción? El Barcelona aprovechó la lesión del defensa danés Andreas Christensen; sin embargo, no presentaron a tiempo –antes de la medianoche del 31 de diciembre de 2024- las garantías de pago para alcanzar la regla 1:1 del Control Económico de LaLiga –esta establece que un club pueda invertir en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese, ya sea por ventas o ahorro salarial-.

Por ello, a principios de este año LaLiga comunicó la exclusión de la lista de inscritos del club a ambos futbolistas (Olmo y Víctor). Pero el FC Barcelona no se quedó atrás y pidió a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia bajo el argumento de “fuerza mayor”. La institución rechazó el recurso porque no se podía “tramitar ninguna licencia” en el caso de no existir un visado aprobado por LaLiga.

La postura desde LaLiga siguió, pero el club liderado por Joan Laporta insistió a través de la justicia ordinaria, mediante una medida cautelar, sin éxito. Sin embargo, utilizó otra medida: el 6 de enero anunció la venta de una parte de los asientos VIP del Spotify Camp Nou por 100 millones de euros, documentación que presentaron a LaLiga para avalarlo. El objetivo era enderezar el ‘fair play’ financiero mediante una empresa auditora temporal, que aceptó computar la medida.

Pero la RFEF y LaLiga no se quedaron de brazos cruzados y la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, del pasado 4 de enero, informaron la cancelación de las licencias deportivas de Dani Olmo y de Pau Víctor.

El Barcelona presentó un recurso urgente al CSD en el que pedía la suspensión cautelar de esta medida por la falta de competencias de este órgano para ello. Fue concedido el 8 de enero la medida cautelar mientras resolviera el fondo del recurso, que ya se ha comunicado el día de hoy a favor del club azulgrana.

“Si el Órgano de Validación de Presupuesto de LaLiga validó la operación económica el 3 de enero de 2025 y, en fechas posteriores, el mismo órgano manifiesta una posición distinta sobre la misma operación, se trata de una cuestión de índole económica y de reglas internas que deberá ser tratada, en su caso, en el ámbito propio de LaLiga”, comunicó el CSD.

LaLiga todavía puede ir a la justicia ordinaria para responder sobre dicha decisión, pero todo parece encaminado a que el FC Barcelona se concentre solamente a los títulos deportivos que siguen en disputa la presente temporada (Liga española, Champions League y Copa del Rey).