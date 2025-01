Manuel Barreto detalló que Raúl Ruidíaz no aceptó la oferta de Universitario: "No alcanzamos sus expectativas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes pretendió el fichaje de Raúl Ruidíaz, futbolista que salió de las canteras del club, logró dos títulos nacionales y que se encuentra en el ‘top 10’ de máximos goleadores históricos. Manuel Barreto, director deportivo de los cremas, señaló que la llegada del delantero se consideró en dos ocasiones, entre 2024 y 2025.

“Yo me acerqué la primera vez a mitad de año cuando estábamos en el centenario y llegamos a tener hasta 8 jugadores fuera por expulsiones y lesiones. Tomamos la decisión de ir por Raúl muy fuerte, porque era el centenario y teníamos la valla muy alta, solo podíamos ser campeones. Hablamos con él (Ruidíaz), muchas reuniones con su representante, es cierto que llegamos a un acuerdo, pero no se pudo desligar de su club. El objetivo de traer a Ruidíaz ahí era por el momento que se jugaba y la necesidad de la ‘U’ de ser campeón en su centenario”, contó en primer momento en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Raúl Ruidíaz y su no llegada a Universitario

Manuel Barreto sostuvo que las condiciones de las negociaciones con Raúl Ruidíaz cambiaron tras el bicampeonato de la ‘U’ en la Liga1 Te Apuesto, apuntando principalmente a la renovación de los jugadores claves durante la última campaña.

“Luego la ‘U’ es campeón del 2024, bicampeón, haciendo una cantidad de números récord en la historia del club y del fútbol peruano. Universitario ahí tiene que comprar el pase del bicampeón Edison Flores, de renovar a algunos jugadores que fueron figuras. Evidentemente, el presupuesto que tenías a mitad de año después ya no lo tienes porque lo comprometiste con los bicampeones. Después, el primer representante con el que hablé para realizar una transferencia, sea nacional o extranjera, fue con el agente de Raúl Ruidíaz diciéndole que lo queríamos para esta temporada. Eso fue en noviembre”, prosiguió el directivo.

El representante crema mencionó que influyó en el frustrado retorno de Raúl Ruidíaz las “prioridades” que tenía el propio deportista.

“Luego, cuando uno habla de prioridades, tenemos que entender también qué significa una prioridad para ti. Si tú solo valoras la prioridad en cifras o de quien te busca, te sigue y te explica y te dice lo importante que vas a hacer, pero que también tienes que venir a sumar al equipo. Eso también es importante entenderlo sobre qué entiende cada uno por prioridad”, indicó.

“Seguimos avanzando, tratando de darle la forma, y simplemente ya no se pudo. No alcanzamos las expectativas que evidentemente tenía en su momento Raúl, pero no las alcanzamos porque lo último que vamos a hacer nosotros es comprometer la estabilidad del club. Eso no lo vamos a hacer”, finalizó Manuel Barreto.