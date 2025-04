Raúl Ruidíaz al llegar a Piura: "Estoy enfocado en lo que es Atlético Grau y darle muchas alegrías" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya está en Piura. Raúl Ruidíaz se encuentra en el norte del país para sumarse a los entrenamientos de Atlético Grau, elenco con el que firmó para jugar la Liga1 Te Apuesto 2025.

Raúl Ruidíaz arribó sin inconvenientes a la ciudad de Piura y en el aeropuerto local habló brevemente con la prensa en relación a su fichaje por el Atlético Grau. Se mostró contento al trabajar nuevamente con el técnico Ángel David Comizzo, con quien campeonó en Universitario de Deportes en la liga peruana de primera división.

"Después de 13 años me vuelvo a encontrar con Ángel (Comizzo). La verdad es que estoy muy feliz. Tengo amistad con él y hay varios excompañeros en el club", dijo Ruidíaz.

Ruidíaz es uno más en el Atlético Grau de Piura. | Fuente: RPP

La palabra de Ruidíaz en Grau

Por otra parte, y si bien indicó que no ha parado de entrenar, mencionó que tendrá que ponerse a punto en los próximos días.

"No he dejado de entrenar, pero igual tengo que ponerme en orden con el profesor. Ahora estoy enfocado en lo que es el Grau y darle muchas alegrías. Muchos hinchas me han escrito. Vamos paso a paso", dijo el atacante.

Hay que tener en cuenta que el vínculo de Raúl Ruidíaz con la camiseta de Atlético Grau es por dos temporadas. Viene de jugar en la última campaña en el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS).

"¡Bienvenido al Patrimonio de Piura, Raúl! Jerarquía y calidad, Raúl Ruidíaz ya es albo. ¡Vamos Grau!", fue lo que indicaron desde el cuadro del norte del país, con una imagen suya con la nueva indumentaria que defiende.

Raúl Ruidíaz y una nueva aventura

El debut de Raúl Ruidíaz se daría este sábado 5 de abril en el que Atlético Grau recibirá a Cienciano en el Estadio Campeones del 36 en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Su nuevo elenco viene de caer 2-0 de local contra Godoy Cruz en lo que fue su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

