Ricardo Gareca tras ser ratificado como técnico de Chile: "El ambiente en la selección no es el ideal"

Reveló detalles. El técnico de la Selección de Chile, Ricardo Gareca, dio detalles de la conversación que tuvo con los dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) previo a su ratificación como estratega de La Roja.

En conversación con DSports Radio, el extécnico de Perú aceptó que la selección no está viviendo un buen ambiente, pero destacó la buena relación que mantiene con la dirigencia chilena.

"El ambiente en la selección no es el ideal, todos somos conscientes", indicó en un primer momento.

"Tengo buena relación con la dirigencia. En mi postura, yo estaba seguro de mi posición y la de mis colaboradores: era continuar. Me fui de una reunión y, al poco tiempo, me llamaron para ratificarme y me dijeron: 'continúe, siga trabajando tranquilo'", complementó.

Ricardo Gareca y su futuro entrenador

Por otro lado, al ser consultado sobre su futuro como entrenador, dijo que ahora está pensando solo en Chile, pero cuando deje La Roja le gustaría volver a su país y dirigir algún club.

"Yo ahora tengo expectativas con Chile, lo que quiero es afianzarme en donde estoy. Si me preguntas qué es lo que quisiera... Bueno, después de que termine este proceso, me gustaría volver a mi país", indicó en un primer momento.

"No me veo sin trabajar, amo lo que hago. No le tengo miedo a ningún desafío. No elegiría un equipo, iría donde me llamen, no tendría problema en ponerme a trabajar en cualquier club", finalizó.

