Real Garcilaso: Juan Reynoso y su mensaje sobre la posible salida de jugadores tras su llegada

La llegada de un nuevo entrenador siempre genera especulaciones de posibles salidas de jugadores. El fichaje de Juan Reynoso por Real Garcilaso no fue la excepción. Sobre todo teniendo en cuenta algunas salidas repentinas de determinados jugadores a inicio de año.

Sin embargo, el nuevo DT del cuadro cusqueño aclaró esas dudas en una entrevista exclusiva con RPP. "Ha sido una semana en la que el futbolista da algo más. De acá hasta que se abra el libro de pases veremos si esto bueno que he visto se refleja en los partidos, la convivencia y ambición. Es una tarea de ambas partes. Nadie es loco para llegar y decir 'voy a sacar a todos'", dijo.

Además, aseguró que el hecho de tener una plantilla ya armada no será excusa. "Si tomo lo del plantel como un pretexto, seguro me limita. Si agarro la entrevista para vender humo o poner el parche.. hay mil y un argumentos, pero me gustó lo que he visto en estos tres días. Pasarán unas semanas para tener el panorama completo, porque eso de que uno llega y conoce todo es mentira", agregó.

Por otro lado, Juan Reynoso aseguró que Real Garcilaso es "club con un potencial enorme, donde algunos jugadores no quieren llegar", pero tratarán de "reforzar ese detalle para que en el mediano plazo sea una referencia para competir". El cuadro cusqueño enfrenta este sábado (5:45 pm.) a Sport Huancayo, por la fecha 7 del Torneo Apertura.