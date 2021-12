Reimond Manco y su tormentosa experiencia en México: "Me apuntaron en la cabeza" | Fuente: Atlante

Reimond Manco tenía 20 años y en su historial ya figuraban apariciones en la Selección Peruana, la Copa Libertadores, paso por Europa y también en la Champions League. Era el 2010 y el ‘exjotita’ pertenecía al Juan Aurich de Chiclayo, pero iniciando el siguiente curso se hacía oficial su cesión al Atlante de México, siendo esta su tercera experiencia internacional.

Comenzaba a sumar minutos en la Liga MX en un Atlante dirigido por Miguel Herrera, pero a los pocos meses regresó repentinamente al Perú en situaciones extrañas. Tras más de una década de aquel episodio en su carrera, Manco recordó los hechos y confesó que estuvo cerca de morir.

“Conocí a una chica, no sabía quién era, me dijo un nombre que no era. Comenzamos a salir y no sabía que era la mujer de un ‘bravo’. Me agarraron, casi me finan (matan) y encima me rompieron el tabique”, contó el mediocampista en el programa de YouTube ‘La Lengua’.





Reimond Manco y la experiencia en Atlante de México

Reimond Manco fue acusado por el ‘Piojo’ Herrera de haberse presentado en estado de ebriedad, mientras que el argumentó haber sufrido un secuestro. El futbolista aclaró lo acontecido en Cancún, zona marcada por los cárteles en México, que le obligaron a volver al país.

“Yo dije el tema del secuestro porque sabía que nadie me iba a creer la historia. El técnico salió a decir que yo llegué a un entrenamiento en estado de ebriedad… Yo no quería ni nombrar nada lo que pasó por el miedo. Terminó eso, regresé a mi casa y al día siguiente cogí el primer vuelo a Lima”, manifestó.

Reimond Manco señaló que fue amenazado por aquel incidente, al punto de ser apuntado con pistolas en el exterior de una discoteca.

“Yo la saqué barata. Me la pusieron acá (cabeza) y en todos lados. Vi a Judas. Sucedió afuera de una discoteca”, dijo.

No volvió más a México. Se incorporó otra vez al Juan Aurich y después tendría un paso en el extranjero por Al-Wakrah de Qatar (no debutó) y el Zamora de Venezuela.





