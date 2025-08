Ricardo Gareca llenó de elogios a Paolo Guerrero: "Es un jugador increíble, diferente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Destacó su presente. Ricardo Gareca, extécnico de la Selección Peruana, no tuvo reparos en elogiar el presente de Paolo Guerrero. En conversación en exclusiva con Ampliación de Noticias de RPP, el argentino destacó al delantero de Alianza Lima, diciendo que es futbolista diferente.

"Lo de Paolo (Guerrero) es increíble. A nosotros no nos deja de sorprender porque, en la segunda etapa de la Eliminatoria, no pudimos contar con él ningún partido entero -prácticamente- porque tenía una lesión de tal gravedad que no lo pudimos utilizar ni a él ni a Farfán", indicó en un inicio.

"Y verlo en la actualidad, no solamente en este presente en Alianza, sino lo que hizo en Ecuador, haber salido campeón de la Sudamericana y estar compitiendo permanente, habla de un jugador diferente, de un jugador con un temperamento especial. Nos pone muy contentos. Es un monstruo. Es de esos jugadores especiales, que no abundan por la característica de él, no solamente como jugador, sino también por la ascendencia que tiene para el grupo", finalizó.

Ricardo Gareca descartó problemas con Agustín Lozano

Por otro lado, Ricardo Gareca negó tener problemas con Agustín Lozano y que su no renovación con la Selección Peruana fue un tema más de forma.

"Yo nunca tuve problemas con nadie, ni con Lozano. En el tiempo que reemplazo a Oviedo tuvimos una muy buena relación. Cuando llegó el momento de la renovación del contrato para poder continuar un tiempo, no se dio las formas, no las compartí. Él tiene una manera de negociar que no me gustó. No accedí a esa forma. Fue una cuestión de forma, no fue una cuestión de que se rompió la relación o estábamos distanciados. En cuanto a eso no tengo nada que decir", dijo al inicio.

"El presidente Lozano podía toda la posibilidad de hablar en privado cualquier situación que pudiera llegar a tomar la federación o cualquier situación que podía tomar. Después, todo lo que el periodismo trasmitía no solamente a nivel de prensa escrita, a nivel radial o periodística terminó siendo cierto. Entonces, eso fue independiente para que yo pueda continuar", finalizó.

