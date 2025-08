Ricardo Gareca sobre su futuro profesional: "Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La puerta se mantiene abierta. En entrevista en exclusiva con Ampliación de Noticias de RPP, el técnico argentino Ricardo Gareca habló sobre las opciones que tiene para su futuro profesional, no descartando a Perú como una alternativa.

El estratega argentino indicó que siempre viene al Perú por temas personales y que no descartaría nada si se trata del país.

"Habitualmente, yo vengo acá por cuestiones personales. A lo largo de siete años y medio nos encantó el país y tuve la posibilidad de invertir. Entonces, yo siempre tengo motivos de venir", indicó al inicio.

"Todo lo que sea Perú yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que me ha tratado bien en todo aspecto, no solamente a mí, sino a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada", complementó.

Ricardo Gareca sobre Óscar Ibáñez

Por otro lado, el mundialista como entrenador de la Bicolor aseguró que Óscar Ibáñez, actual técnico de Perú, tiene la capacidad para dirigir a la Selección y que conoce el fútbol local y a los jugadores.

"Creo que Óscar Ibáñez tiene toda la capacidad. Aparte, es peruano. En la etapa nuestra, Pedro Gallese bate el récord de presencias en la Selección", dijo empezando.

"Es un entendido y no solo conoce el fútbol peruano, los jugadores. Me pone contento de que esté al frente de la Selección", finalizó.

