Rodrigo Ureña regresó a Lima y criticó a Belgrano: "Llegaban contratos con cláusulas que solo ellos entendían"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodrigo Ureña arribó este miércoles a Lima procedente de Argentina, en donde tras varios días de negociaciones no llegó a firmar su incorporación a Belgrano de Córdoba, que en su opinión, no cumplió con lo acordado en los días previos.

"Era una oportunidad económica para el club (Universitario) y para todos. Yo tenía las ganas de salir al extranjero y jugar en Argentina, que era un tema pendiente. También era un aporte para llegar a la selección (de Chile)", fueron las primeras palabras del volante chileno a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

"Ellos me piden el sábado por la noche que viaje. Yo viajo el día domingo en la madrugada y en la tarde estaba en Córdoba. Me reúno con la gente allá y en todo momento les pedí que sean lo más transparentes posible. Les pedí los contratos que nunca llegaban... En realidad llegaban con cláusulas que ellos solo entendían y obviamente uno como futbolista debe velar por los intereses de uno y de mi familia", agregó.

Ureña, además, aseguró que los dirigentes de Belgrano se contradecían entre ellos cuando se referían en el pago de la cláusula a Universitario.

"Cuando hablaba con ellos, me decían que el pago ya lo habían hecho. Entre ellos ser tergiversaban. Decían lo tengo pagado. Cuando se me acercan los dirigentes, decían que el banco no deja hacer la transferencia y estamos buscando otras formas para enviar el dinero a Perú. Decían que habían pagado, pero en realidad no habían pagado nada", puntualizó.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

Gana GRANDES PREMIOS, CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más cada semana. QUIERO UNIRME AL CLUB

Rodrigo Ureña en el aeropuerto Jorge Chávez. | Fuente: RPP

Ureña no estaba conforme con los valores del contrato

La palabra es importante para Rodrigo Ureña, que de esta manera decidió no fichar por Belgrano. "Soy una persona de palabra, cuando me incumplen, porque he estado esperando desde el domingo. El lunes me levanté temprano y a las 9 ya había terminado todas mis resonancia mágneticas. Seguía esperando los contratos, que nunca llegaron. Estuve esperando en el partido del lunes, fui a ver mis supuestos compañeros y al ambiente del club. Me sentí cómodo, súper tranquilo. Cuando llegaba los contratos, llegaban con las mismas cláusulas, los mismos valores, las mismas formas. Yo les había pedido cuatro veces que los corrigieran".

Finalmente, dio a conocer cómo comunicó a Belgrano su regreso a Universitario. "En ese lapso del lunes en la mañana pidiéndole los contratos y preguntando si ya había hecho el pago de la cláusula porque para mi era importante resguardar la integridad de Universitario, porque firmar un contrato antes era la primera parte. En ese orden de cosas, tomé mi decisiones. A mí cuando me fallan a la primera segunda y a la tercera, digo 'muchachos, ya me voy, no quiero jugar en Belgrano'", culminó.