Rodrigo Ureña | Fuente: Universitario de Deportes

Rodrigo Ureña, refuerzo de Universitario de Deportes para esta temporada, se refirió a su llegada al club 'crema' y sus expectativas para este año. El jugador de chileno de 29 años indicó que fue una buena decisión fichar por el cuadro merengue y que espera que el campeonato nacional arranque pronto.

"Me recibieron muy bien, estoy contento de estar acá, mis compañeros me han tratado muy bien. Me siento muy cómodo en el club, creo que fue una muy buena decisión venir acá. Esperemos lo antes posible poder empezar el torneo y que se nos empiecen a dar las cosas", indicó Ureña en diálogo con las redes sociales del club crema.

Asimismo, Ureña habló de su llegada al equipo dirigido por Carlos Compagnucci: "Fue difícil. El fútbol colombiano está en un muy buen nivel y venía haciendo las cosas muy bien. Tenía opciones para quedarme en Colombia. En lo personal sentía que tenía que salir de mi zona de confort. Personalmente sentía que era el momento de salir a buscar nuevos proyectos y llegó esta opción que me sedujo por el proyecto deportivo".

Sobre sus expectativas con el cuadro 'crema', Ureña agregó: "Hablar de títulos nunca me ha gustado, creo que hay que ir paso a paso. Lo primero es conformar un buen grupo, esperar los resultados y que se nos vayan dando las cosas. Sabemos que la ‘U’ tiene una obligación de ser campeón, pero hay que tomarse las cosas con calma".

