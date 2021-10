San Martín vs Alianza Atlético por la Liga 1 | Fuente: @LigaFutProf

San Martín vs Alianza Atlético EN VIVO | Hoy, sábado, 23 de octubre desde las 1:15 p.m., ambos equipos disputan un partido de vida o muerte. Tanto los santos como los sullaneros pelean por no perder la categoría en la Liga 1 Betsson. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

San Martín vs Alianza Atlético: alineaciones confirmadas

San Martín: Diego Penny; Anthny Gordillo; José Hurtado, Werner Schuler, Saúl Salas; José Inga, Franco Zanelatto, Gabriel Delgado, Piero Vivanco, Kevin Ruiz, Martín Guedes.

Alianza Atlético: Ignacio Barrios; Jesús Arismendi, Carlos Ascues, Anibal Mello, Willy Pretel, Rinaldo Cruzao, Frank Aivar, Carlos Correa; Flavio Fernández, Kevi Lugo, Víctor Perlaza.

Así fue el gol de Piero Vivanco de San Martín ante Alianza Atlético | Fuente: Gol Perú

Así fue el gol de Víctor Perlaza de Alianza Atlético 1-2 San Martín | Fuente: Gol Perú

Así fue el gol de Martín Pérez Guedes en San Martín 2-0 Alianza Atlético | Fuente: Gol Perú

Fecha y hora de San Martín vs Alianza Atlético

Sábado, 23 de octubre. A partir de 1:15 p.m.

Lugar



Estadio Iván Elías Moreno, Villa El Salvador.

San Martín vs Alianza Atlético: transmisión minuto a minuto

