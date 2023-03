El último domingo, Alianza Lima venció por 1-0 a UTC en el estadio Héroes de San Ramón por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. Tras este importante triunfo, RPP Noticias conversó con el defensor argentino Santiago García, quien explicó qué fue lo más difícil de dicho partido. "El (grass) sintético y la altura son los dos factores que nos dificultó el partido de ayer (...) Uno en teoría se tiene que acostumbrar, porque el torneo está hecho en esas condiciones, pero no es lo normal ya que no entrenamos y no jugamos en esas condiciones", relató el futbolista.