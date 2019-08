El secretario general de la FPF habló en exclusiva con RPP Noticias | Fuente: Federación Peruana de Fútbol

El secretario general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Óscar Chiri, habló en exclusiva con Fútbol Como Cancha, a través de RPP Noticias. El abogado explicó que, en caso, no se cambie la estructura como lo pide la FIFA, esta podría intervenir en la FPF.

"En este momento hemos incumplido ese contrato, pero FIFA ha entendido que la intención de la Federación ha sido corregir esta situación irregular, derivada de una situación especial, y producto de ello nos envían este documento. Si la FPF, a través de los miembros de la asamblea no toman una decisión que sea satisfactoria a los intereses de la FIFA, el máximo ente del fútbol tendrá que decidir", afirmó Chiri.

El abogado explicó que la FPF celebró un contrato con la FIFA, el cual fue incorporado en lo que se conoció como 'Hoja de ruta' de la institución de fútbol peruana. En esta, la FPF se comprometía ante la FIFA a cumplir la modificación de los estatutos y también proceso electoral que tenía que darse con la composición de la nueva asamblea de bases.

Finalmente, Óscar Chiri explicó que, en caso no se cumpla el contrato, podría ocurrir la intervención de la FIFA como en otros países de la región. "En Uruguay y Argentina, las asambleas no quisieron adecuar sus estatutos por las razones que fueran, FIFA terminó interveniendo esas dos Federaciones y meses después, se llevó a cabo un proceso de asamblea modificatoria y se terminó aprobando los estatutos. Con algunas pequeñas modificaciones, per se terminó aprobando", finalizó el abogado.

Clubes de la ADFP expresan su más profundo malestar por la manera en que la FPF pretende aprobar nuevos estatutos. pic.twitter.com/vPwb2zNpNR — ADFP (@ADFP_Peru) August 13, 2019

Nueva conformación de asamblea

Esta será integrada por 67 asambleístas. A diferencia de la actual (25 Ligas Departamentales y 18 de Primera División) contará con la presencia de las demás agrupaciones vinculadas al sistema fútbol. Así estará estructurada:

25 Ligas Departamentales

20 Clubes de Primera División

12 Clubes de Segunda División

7 Representantes de los futbolistas

1 Representante del Fútbol Playa

1 Representante del Fútbol Femenino

1 Representante de los Árbitros

1 Representante de la Escuela de Entrenadores

1 Representante de Futsal