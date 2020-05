Ricardo Gareca viene analizando los distintos escenarios que podrían darse de cara al inicio de las Eliminatorias. El entrenador de la Selección Peruana manifestó en “Futbol Como Cancha” de RPP Noticias que en caso existan problemas con los futbolistas peruanos que militan en el extranjero, afrontara el torneo con los jugadores nacionales de la Liga 1.

“Tenemos que contar con jugadores del torneo local. Si tenemos que jugar Eliminatorias con jugadores del torneo local, vamos a hacerlo, pero hay que estar preparados. No sé si esto pasará. Estoy anticipándome y creo que es necesario anticiparse a la jugada”, manifestó Gareca en RPP Noticias.

El ‘Tigre’ también consideró que la FPF tiene que estar pendiente de los futuros escenarios entorno al retorno del fútbol.

“Tenemos conocimiento de todos los muchachos, nosotros tenemos que estar preparados. Que no me escuchen a mí como un irresponsable. Digo, reuniendo todos los protocolos que estable el Ministerio de Salud porque nadie quiere pasar sobre los protocolo. Imagínense que de pronto FIFA dice que hay que comenzar todo, Conmebol comenzará con Eliminatorias y tenemos problemas con los aviones y con qué jugadores no están en sus equipos", agregó el estratega argentino.

La Federación Peruana de Fútbol se juntará esta semana con el Ministro de Salud para sustentar el protocolo de la vuelta a los entrenamientos y partidos de la Liga 1. Tras ello se reunirá mediante videoconferencia con los clubes para definir las medidas a desarrollar.