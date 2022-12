Alexander Callens | Fuente: FPF

El defensor central de la Selección Peruana y de New York City, Alexander Callens, reiteró su deseo de poder retirarse del fútbol profesional defendiendo la camiseta de Sport Boys, club donde se formó y debutó en primera división.

Asimismo, el zaguero central de la Major League Soccer indicó que, además de volver al torneo peruano para ponerse la 'rosada', también le gustaría poder jugar en otro equipo local: Alianza Lima.

"Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima, al menos una vez, y luego retirarme en Sport Boys, eso siempre lo he dicho", indicó Callens en el programa 'La Lengua'.

En tanto a su momento personal, Callens agregó: "Me gustaría volver (a Europa), soy muy competitivo. Estos últimos años en el fútbol lo estoy disfrutando mucho más. Lo estoy disfrutando más que cuando tenía 20 años. Creo que el plus fue la Selección Peruana. Ahí fue donde me di cuenta en qué nivel estoy”.

Sabbag se suma a los refuerzos de Alianza

De momento, los jugadores Gabriel Costa, Franco Zanelatto, Jesús Castillo, Edinson Chávez, Bryan Reyna y Santiago García son las incorporaciones de Alianza Lima para la temporada 2023, un año el que cuenta con grandes objetivos, entre ellos el tricampeonato nacional.