El volante uruguayo nacionalizado peruano, Gabriel Costa (28 años), volvió a hablar sobre las chances de conformar las futuras convocatorias de la Selección Peruana en 2019.

"Lo de la selección depende de cómo vayan las cosas para mí. Es inevitable que pase por mi cabeza esa posibilidad cuando escucho lo que dice la gente, es obvio", dijo Costa en entrevista con Fox Sports Perú.

"Me encantaría jugar por la selección y esa opción está. Es increíble el crecimiento que he tenido en estos cinco años en Perú, me siento superado", agregó Gabriel Costa, que en enero próximo cumplirá cinco años radicando en el país.

Cuando le preguntaron si se ve jugando la Copa América con la Bicolor, el ex Alianza Lima sostuvo: “Uno tiene en mente muchas cosas. Me encantaría jugar la Copa América, a mí me encantaría, pero eso tienen un proceso", respondió.

Costa, que tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines del 2019, es considerado por muchos como el mejor jugador del Descentralizado 2018.