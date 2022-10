Pedro Gallese juega en el Orlando City desde el 2020, mientras Alexander Callens es central de New York City. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, declaró este viernes en una rueda de prensa en la que anunció la lista de convocados para los próximos amistosos de la bicolor, que la liga de la Major League Soccer (MLS) ya ha superado a la Liga MX.



"La MLS, a la liga mexicana, ya la superó. Eso cuesta escucharlo allá, pero es así. Es una liga supercompetitiva. Muchos profesionales, y no solo jugadores, también directores técnicos, quisieran dirigir allá y no me extraña", dijo Reynoso en una rueda de prensa en la Videna.



Además declaró que la MLS "empieza a ser el paraíso" para muchos futbolistas sudamericanos", y que estos, en el corto plazo, después de ir a Europa, "van a preferir ir a la MLS que al fútbol brasileño o mexicano".



Reconoció esta realidad tras haber presentado la lista de convocados para los encuentros que disputará Perú en Lima el 16 de noviembre ante Paraguay y el 19 en Santa Cruz contra Bolivia.

Recorrido de Reynoso como DT

Reynoso, que es el técnico de la Selección Peruana desde el 2 de agosto de 2022, jugó en el equipo mexicano Cruz Azul de 1994 al 2002, donde ganó numerosos títulos y acabó su trayectoria como futbolista en el también mexicano Necaxa.



Su etapa como entrenador comenzó en Puebla, Real Garcilaso y Cruz Azul, después de haber dirigido a equipos peruanos como Melgar, Universitario o Sporting Cristal.







Lista de convocados de la Selección Peruana para los microciclos de entrenamiento:

Arqueros: Pedro Gallese, José Carvallo, Ángel Zamudio.

Defensas: Miguel Trauco, Luis Abram, Roberto Villamarín, Alonso Yovera, Carlos Ascues, Franco Medina, Renzo Garcés, Piero Guzmán.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Bryan Reyna, Christian Cueva, Andy Polar, Christofer Gonzales, Sergio Peña, Jostin Alarcón, Piero Quispe, Yordy Reyna, Yuriel Celi, Leonardo Villar, José Rivera.

Delanteros: Alexander Succar, Alex Valera, Matías Succar, Adrián Ugarriza.