¿Es cierto que Diego Forlán pudo jugar por Universitario? El uruguayo contó lo que realmente ocurrió

¿Es cierto que Diego Forlán pudo jugar por Universitario de Deportes? A mediados de la década pasada, sonó fuerte el rumor de que la ‘U’ podría fichar al atacante uruguayo, una contratación que nunca se dio.

Esto decantó en burlas de hinchas rivales, que no daban crédito a la posibilidad de que Forlán, Balón de Oro en el Mundial Sudáfrica 2010, pueda llegar al torneo peruano. Se crearon memes y, con los años, este fichaje que nunca se dio se volvió en una suerte de leyenda urbana de nuestro balompié.

¿Qué dijo Diego Forlán sobre rumor de su llegada a Universitario hace años?

Esta semana, Diego Forlán llegó al Perú para participar en un torneo de tenis amateur y fue consultado por este rumor. El uruguayo no evadió la pregunta y confirmó que efectivamente hubo un acercamiento por parte del exseleccionado peruano José Guillermo ‘Chemo’ del Solar, su amigo personal.

“Sí (fue una posibilidad real), no hubo nada oficial al final; pero, la verdad, muy agradecido con el ‘Chemo’. Tengo una linda amistad y no se dio. Me fui a Peñarol, obviamente quería volver ahí a Uruguay”, manifestó a Liga 1 Max.



¿Es cierto que Forlán pudo jugar en la 'U'?



"Sí (fue real la historia). No hubo nada oficial al final, pero muy agradecido con "Chemo" porque tengo una linda amistad. No se dio, y volví a Peñarol"#L1Radio🎙⚽



👉 https://t.co/A3agmo3Ub2 pic.twitter.com/r9PkYDyGAD — L1 MAX (@L1MAX_) June 21, 2024

La carrera de Forlán

En 2014, tras una ilustre carrera, en la defendió los colores de diversos clubes de Europa y Brasil; Diego Forlán fichó por el Cerezo Osaka, de la liga japonesa. Culminado su contrato, en 2015, es cuando se dio el acercamiento con la ‘U’. Sin embargo, tal como ya contó Forlán, esto no prosperó y regresó a su natal Uruguay, para jugar por el Peñarol.

La carrera del uruguayo no terminaría ahí, ya que, luego, ficharía por el Mumbai City de la desconocida liga india; tras lo cual firmaría contrato con el Kitchee SC, del aún más exótico torneo hongkonés; donde pondría fin a su dilatada carrera profesional.