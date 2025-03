"No está descartado por completo": Administrador de Sport Boys confirmó interés por Raúl Ruidíaz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No era solo un rumor. Adrián Alcocer, administrador de Sport Boys, confirmó que existe un interés por el delantero peruano Raúl Ruidíaz.

En conversación con Fútbol como cancha de RPP, indicó que le acercaron el nombre hace un tiempo, pero ahora están concentrados en el partido con Universitario de Deportes. Además, dijo que no está totalmente descartado.

"Sí, nos lo acercaron, pero no se llegó a concretar. Hoy estamos metidos en este partido, con la cabeza en la 'U' para poder el domingo sacar los tres puntos", indicó en un primer momento.

"No se concretó por temas económicos... pero todavía es que no está descartado por completo, pero lo hemos dejado en standby porque no queremos ver un tema así antes de un partido tan vital", complementó.

Administrador de Sport Boys habló sobre la posible llegada de Raúl Ruidíaz. | Fuente: RPP

La única opción para una posible llegada de Raúl Ruidíaz a Sport Boys

En tanto, al ser consultado sobre si un grupo inversor esté interesado en llegar a Raúl Ruidíaz a Sport Boys, confirmó que esa fue una opción. No obstante, recalcó que el directorio descartó la opción.

Asimismo, dijo que está lejos por un tema económico y que sus pretensiones siguen siendo altas.

"Esa fue una opción en su momento, pero no convenció al directorio y no se tomó esa decisión. La única opción sería que Raúl venga directamente al club y está bastante lejos por el tema económico. Sus pretensiones son las mismas y está bastante lejos", culminó.

Las pretensiones de Raúl Ruidíaz son bastante altas, asegura el administrador de Sport Boys. | Fuente: RPP