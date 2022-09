Sport Boys sufrió la resta de cuatro puntos | Fuente: Sport Boys

Sport Boys no la pasa bien. La Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió restarle cuatro puntos al club chalaco en la tabla acumulada de la Liga1 Betsson por no cumplir con los pagos del mes de junio. No solo eso, también deberá pagar 17 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).



A seis fechas para que concluya el torneo peruano, Sport Boys recibió un nuevo golpe. La Comisión de Licencias de la FPF sancionó otra vez al cuadro rosado. Anteriormente le había quitado tres puntos, ahora fueron cuatro unidades porque el club "no cumplió con el pago oportuno de remuneraciones, aportes del empleador e impuestos laborales, correspondiente a junio 2022".

Sport Boys tampoco ha cumplido con el pago de la cuota de junio de los refinanciamientos con la FPF y la SAFAP.

Situación incómoda para Sport Boys

Debido a que el club ya ha sido sancionado durante el año en cinco oportunidades con multas y la resta de puntos en la tabla de posiciones, la Comisión de Licencias considera que debe recibir una sanción más fuerte por reincidencia.

La sanción impuesta -de cuatro puntos en la tabla acumulada y las multa económica que son 78 200- puede ser "impuganada por el club mediante recurso de apelación dentro de los site días siguientes a su notificación".

Sport Boys actualmente se ubica en el puesto 12 en el acumulado con 35 unidades. De no properar la apelación, el cuadro rosado bajaría varias posiciones y que lo acercaría a zona de revalidación del torneo si es que no consigue resultados positivos.

La próxima jornada, el cuadro chalaco se enfrentará a Atlético Grau, que está en el segundo lugar en el Clausura.





La resolución de la Comisión de Licencias

