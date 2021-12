Jesús Barco | Fuente: Sport Boys

En los últimos días se dio a conocer que Jesús Barco es nuevo jugador de Sport Boys y, por su parte, el futbolista se refirió a su llegada al equipo 'rosado' y sus expectativas para la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

"El jugar torneo internacional fue una motivación. Sobre todo porque Sport Boys no estaba en uno hace muchos años, quiero que el equipo pueda dar un paso más. Eso me motivó y lo que queremos es dar un paso adelante en la Copa Sudamericana", sostuvo Jesús Barco en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a su paso por Carlos A. Mannucci, Jesús Barco agregó: "En Mannucci no tuve la continuidad que quería, primer por el contagio y luego porque tuve muchas lesiones. Igual estoy muy agradecido con ellos y en Sport Boys buscaré continuidad".

Asimismo, Jesús Barco habló de lo que significa para él volver a vestir la 'rosada': "Yo estuve en menores de Sport Boys, hice la mayoría de esa etapa ahí y por eso me siento feliz de regresar a un lugar donde me abrieron las puertas. Me dieron la oportunidad de crecer desde chico".

