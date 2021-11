Joao Villamartín | Fuente: Liga 1

El último sábado Sport Boys selló su pase a la Copa Sudamericana tras 20 años y, sin duda, una de las figuras destacables en el elenco rosado de esta temporada es Joao Villamarín. Por su parte, del delantero habló de este importante logro y de su futuro profesional.

"Sport Boys me ha hecho encontrarme conmigo mismo, hizo que disfrutara del fútbol. En otras temporadas no me fue muy bien como ahora porque me he sentido robotizado en tanto a decisiones y posiciones en el campo. En este caso disfruté", indicó Joao Villamartín en RPP Noticias.

Asimismo, en tanto a la posiibilidad de quedarse el otro año, agregó: "La primera opción la tiene Sport Boys, aunque no le cierro la puerta a otra posibilidad. Esperemos poder conversar y que me permitan continuar en el equipo, nadie me ha llamado todavía".

En tanto a cómo llegó a ser 9 en el cuadro rosado, Villamartín contó: "Renzo Sheput me contactó y me propuso pertenecer a Sport Boys. Me dijo que antes me usaban de extremo, pero los goles los hacía de 9, entonces me dijo que me quería de 9. Solo tengo que agradecerle por haber confiado en mí".

Por último, fue consultado sobre jugar la Copa Sudamericana con la 'rosada': "Todavía no me he reunido con mi representante. Obviamente me ilusiona jugar un torneo internacional en un equipo grande como Sport Boys, aunque si me dan la oportunidad de jugar Libertadores también sería una buena opción".

