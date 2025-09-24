Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias de vida o muerte
EP 36 • 46:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29

Miguel Ángel Torres fue designado como administrador provisional de Sport Boys

Miguel Ángel Torres fue designado como administrador provisional de Sport Boys
Miguel Ángel Torres fue designado como administrador provisional de Sport Boys | Fuente: Instagram | Fotógrafo: migueltorres7
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

SUNAT designó a Miguel Ángel Torres como administrador provisional de Sport Boys.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nueva historia en Sport Boys. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) designó a Miguel Ángel Torres como administrador provisional del cuadro Rosado.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad pública informó que recibió nueve "expresiones de interés" por la administración de Sport Boys, las cuales fueron evaluadas por una comisión técnica, quien dio como ganador al exfutbolista.

"El administrador provisional deberá proponer la contratación de una firma auditora de reconocido prestigio para evaluar la situación económica y financiera del club", indica el comunicado.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

SUNAT dio a conocer lista de interés para administración de Sport Boys

El 16 de septiembre, SUNAT comunicó la lista de interés para la administración de Sport Boys. Según la entidad, fueron nueve las propuestas, donde destaca Miguel Ángel Torres, quien también postuló como administrador de Universitario.

  • AP Busines SAC
  • Eduardo Carrano Rodríguez
  • Carlos Dávila Valdivia
  • Walter Dolorier Ramírez
  • José Carlos Fuentes Roncal
  • Eduardo López Villarreal
  • Christian Maguiña Cabello
  • Guial Noriega Linch
  • Miguel Ángel Torres Quintana

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Miguel Ángel Torres Sport Boys SUNAT

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA