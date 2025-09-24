Miguel Ángel Torres fue designado como administrador provisional de Sport Boys

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nueva historia en Sport Boys. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) designó a Miguel Ángel Torres como administrador provisional del cuadro Rosado.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad pública informó que recibió nueve "expresiones de interés" por la administración de Sport Boys, las cuales fueron evaluadas por una comisión técnica, quien dio como ganador al exfutbolista.

"El administrador provisional deberá proponer la contratación de una firma auditora de reconocido prestigio para evaluar la situación económica y financiera del club", indica el comunicado.

SUNAT dio a conocer lista de interés para administración de Sport Boys

El 16 de septiembre, SUNAT comunicó la lista de interés para la administración de Sport Boys. Según la entidad, fueron nueve las propuestas, donde destaca Miguel Ángel Torres, quien también postuló como administrador de Universitario.