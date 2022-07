Binacional se mide a San Martín por la jornada 1 del Clausura 2022 de Liga 1 Betsson. | Fuente: @LigaFutProf

Binacional y San Martín medirán fuerzas en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina por la jornada 1 del Clausura 2022 de Liga 1 Betsson. Será un encuentro en donde ambos conjuntos saldrán en busca de su primera victoria en certamen local.

Binacional, que es uno de los equipos más regulares esta temporada en el fútbol peruano, afrontará este duelo tras cerrar su partipación en el torneo Apertura de la Liga 1 donde culminó en la sexta ubicación y en su última presentación se despidió con un triunfo por 3-0 ante Carlos Stein.

Ahora, en esta segunda parte del torneo peruano de primera división, el 'Podero del Sur', que en esta campaña sueña con elevar su segundo trofeo de Liga 1 tras salir campeón por primera vez en el 2019, buscará mejorar su rendimiento. Con el objetivo de luchar los primeros lugares en la clasficiación y aspirar por el título del concurso.





Binacional vs San Martín: horarios en el mundo

Perú: 3:15 p.m

Colombia: 3:15 p.m



Ecuador: 3:15 p.m



Chile: 4:15 p.m

Bolivia: 4:15 p.m

Venezuela: 4:15 p.m

Argentina: 5:15 p.m

Uruguay: 5:15 p.m

Brasil: 5:15 p.m

Por ende, la institución de Puno en su estreno en el Clausura tratará de iniciar con pie derecho y para ello pretende conquistar ante los de Santa Anita su primer triunfo, que le permita además obtener más confianza en el concurso.



No obstante, su rival de turno, San Martín, pese a que en este período vive una realidad distinta en el tema futbolístico, no será un oponente nada facil de vencer. Los 'Santos', que no mostraron un gran desempeño en el Apertura luego de terminar en la decimoséptima plaza con 15 unidades, desean reinvidicarse y mejorar su campaña en lo que queda de esta actual temporada.



Los comandados por el estratega Víctor 'Chino' Rivera en la fase 2 del campeonato nacional, procurarán sumar la mayor cantidad de puntos para así salir de la zona de descenso y tentar al menos meterse en un cupo que le dé la clasificación a un certamen internacional.

Por ello, es más que fundamental que la San Martín, club que se ha reforzado para este certamen con jugadores como Mauricio Matzuda, Francesco Flores, Luis Campos y Sebastián Latorre, en su primera presentación en la competencia empiece alcanzando un resultado positivo en su visita a Juliaca.











¡A ganar! ¡Vamos Binacional!



Nos ponemos a punto para nuestro próximo desafío en la @LigaFutProf.



¡A ganar! ¡Vamos Binacional!

Nos ponemos a punto para nuestro próximo desafío en la @LigaFutProf.

Nuestros Poderosos se preparan de la mejor manera para enfrentar a @Club_USMP.#DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪

¿Cuándo y a qué hora juega Binacional vs. San Martín?

Binacional vs. San Martín chocarán en duelo vibrante el lunes 11 de julio. La contienda entre ambas escuadradas está pactada para la 3:15 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina.







¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Binacional vs. San Martín?

El partido EN DIRECTO será transmitido por GOLPERÚ. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe. .





