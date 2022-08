Guía de partido, Sport Huancayo vs UTC: canales y horarios por Liga 1. | Fuente: @clubshuancayo

Sport Huancayo vs. UTC: se enfrentarán ONLINE TV EN DIRECTO en partido correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1 Betsson.

El cotejo entre la tienda de Sport Huancayo frente a su par del UTC, a jugarse en el Estadio IPD, está programado para el domingo 14 de agosto a las 3:30 p.m. hora peruana. Será transmitido a todo el territorio nacional vía TV por la pantalla de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar.

Además, podrás vivir todos los goles, mejores jugadas y todas las incidencias del duelo de Sport Huancayo por la liga peruana de primera división en la web de RPP.pe.

Sport Huancayo vs. UTC: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:30 p.m.

Luga del partido de Sport Huancayo vs. UTC

Sport Huancayo vs. UTC: posibles alineaciones

Sport Huancayo: J. Pinto; A. Pérez, V. Balta, J. Valoyes; M. Huamán, R. Salcedo, L. Benites, A. Rosell; M. Lliuya, C. Ross y R. Huaccha.

UTC: P. Ynamine; C. Vásquez, N. Ortiz, A. Gutiérrez, W. Schuller, L. Trujillo; S. Fernández, C. Diez, C. Mejía; D. Millán y G. Gentile.

