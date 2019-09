Sporting Cristal empató 1-1 con la Academia Cantolao por la sexta fecha del Torneo Clausura. | Fuente: GolPerú

Sporting Cristal no pudo hacer valer su condición de local en la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar y cedió un empate por 1-1 frente a la Academia Cantolao. Un golazo de Christian Sánchez al minuto 88 le permitió al 'Delfín' llevarse un punto en su visita al estadio Alberto Gallardo, pero esa no fue la única jugada llamativa que dejó el encuentro.

Alrededor de los '73, Sandro Rengifo -uno de los jugadores que más inquietó a Sporting Cristal en el partido- recibió dos faltas de Carlos Lobatón en área rimense que no fueron pitadas por Víctor Hugo Carrillo. Después de recibir un rodillazo en la pierna izquierda de parte de 'Loba', el delantero de Cantolao cayó al césped pero se levantó rápidamente. No obstante, volvió a ser infraccionado por el volante rimense y ahí ya no pudo mantener el balón.

Esta acción generó mucha molestia en los jugadores de Academia Cantolao, ya que consideraban que hubo hasta dos penales a favor de ellos. Sin embargo, el referí Víctor Hugo Carrillo hizo caso omiso a estos reclamos e hizo continuar el partido sin ningún problema. De todas formas, los dirigidos por Jorge Araujo iban a encontrar el empate sobre el final.