Sporting Cristal: el equipo que prepara para el debut en la Liga 1 ante Binacional | Fuente: Facebook Sporting Cristal

Sporting Cristal sigue con su preparación de cara al arranque de la Liga 1 y aunque solo ha podido disputar dos partidos de práctica dentro de los amistosos, todo hace indicar que el técnico Roberto Mosquera no ha tenido muchas dudas a la hora de completar el once que jugará este viernes 12 (6:00 pm) ante Binacional por el debut.

El primer rival fue la Academia Cantolao y luego llegó la Universidad San Martín. Fue un 2-0 ante el cuadro del 'Delfín' y un contundente 5-0 ante los 'santos'. Con todo ello, Roberto Mosquera tiene más certezas que interrogantes sobre cómo es que llegan sus dirigidos al arranque de la temporada, donde también está presente la participación de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los días previos al debut ante Binacional, el primer equipo de Sporting Cristal solo realizará trabajos de pizarra y coordinación. No da tiempo para jugar más partidos de práctica. Sin embargo, ayuda mucho que se haya mantenido la base del año pasado (a excepción de Emanuel Herrera) y por ello es que el once inicial del campeón no trae consigo muchas dudas: Renato Solís; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Martín Távara, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Washington Corozo, Alejandro Hohberg y Marcos Riquelme (Irven Ávila).

El delantero argentino Marcos Riquelmente fue el último en llegar y ha tenido poco tiempo para entrenar, sin embargo, tuvo la chance de sumar minutos en el partido de práctica ante la San Martín e incluso marcó un buen gol de cabeza. En caso no sea de la partida, Irven Ávila tomaría su lugar.