Marcos Riquelme en su presentación con Cristal: "Mi mayor virtud no es solo el cabezazo" | Fuente: Captura de pantalla

Marcos Riquelme, flamente delantero de Sporting Cristal, finalmente fue presentado en La Florida. En sus primeras palabras como jugador rimense, aseguró que su juego no solo se destaca por ser un buen cabeceador.

"Creo que mi estilo de juego se acomoda porque el profe siempre quiere tener la pelota. Ser protagonista en todos los partidos. Como lo dije antes, voy a tratar de acomplarme lo antes posible al esquema que pida el profe. He escuchado que mi mayor virtud es el cabezazo, pero no es así. yo me quedo con lo que sé y con lo que vio el profe de mi en su momeno", dijo el ariete argentino.

Finalmente, Marcos Riquelme también aseguró que se puede adapatar a cualquier esquema táctico que decida aplicar el técnico Roberto Mosquera. "Trataré de adaptarme al juego que el técnico piense que es mejor para el equipo. Obviamente no todos los partidos se plantean igual, habrán partidos con otro tipo de juego. A medida que pasen los entrenamientos, lo iremos trabajando. Será el profe Roberto el que decidirá en qué posiciones puedo estar", finalizó.