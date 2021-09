Roberto Mosquera sobre el arbitraje: "Merecen respeto, pero también se lo tienen que ganar" | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló con RPP Noticias tras la victoria por 2-1 sobre Alianza Universidad, haciendo énfasis en el trabajo que vienen desarrollando los árbitros en la Liga 1.

"Las dirigencias tienen que sentarse y tomar medidas. Nosotros no. Acá todo el mundo insulta, desde que empieza el partido hasta cuando acaba. Tenemos que terminar con eso. El arbitraje ha perdido autoridad y tiene que recuperarla. Ahora te dicen cualquier cosa desde la tribuna, desde el banco. Tienen que poner mano dura. Deben dejar que el arbitro trabaje. Vivimos insultándolos y juzgándolos. Yo no les hablo, nunca lo he hecho. Creo que merecen respeto, pero ellos también se lo tienen que ganar", comentó el estratega nacional.

Finalmente, Roberto Mosquera también habló sobre el rendimiento de su equipo ante Alianza Universidad. "Hay que darle valoración a los rivales, ellos se juegan el objetivo de todo el año. Jugamos bien, de tantas faltas llegaron tiros libre y tiros de esquina para nosotros. Hemos jugado contra uno de los mejores técnicos del fútbol peruano. No solo somos el rival a vencer, sino que cada equipo tiene su objetivo como club. Estos últimos partidos van a ser así y tenemos que acostumbrarnos", finalizó.

El próximo partido de Sporting Cristal será este viernes 1 de octubre ante Cienciano (3:30 pm).