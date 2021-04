Roberto Mosquera pensando en Universitario: "Vamos a variar el equipo" | Fuente: Facebook Sporting Cristal

Luego de la derrota en Copa Libertadores ante Sao Paulo, la atención en Sporting Cristal está puesta en el partido de este domingo 25 ante Universitario de Deportes por la fecha 5 de la Liga 1. Ante ello, el técnico Roberto Mosquera señaló en conferencia de prensa que planea hacer modificaciones en la oncenta titular que prepara para enfrentar a los 'cremas'.

"Vamos a variar el equipo, pero no solo pensando en el desgaste que se nos viene, sino también para darle roddaje a los jugadores que no ha venido teniendo minutos. vamos a hacer que nuestros jugadores tengan la capacidad de tomar las mejores decisiones en el partido ante Universitario", señaló Roberto Mosquera.

Además, también respondió sobre una posible convocatoria del lateral derecho Percy Prado, flamente refuerzo y que hasta la fecha no ha sumado un solo minuto de juego oficial con el campeón peruano.

"Percy está preparado y probable que esté para el partido ante Alianza Lima. Él no vino mal, sino que su estado físico no era el conveniente, pero no por falta de profesionalismo de su parte. Recordamos que estuvo en cuarentena. Él se siente con confianza y nosotros confiamos en él", finalizó el técnico rimense.

Sporting Cristal se enfrentará a Universitario este domingo 25 en el Estadio Nacional desde las 3:30 pm.