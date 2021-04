Iván Santillán hizo cuatro goles con Universitario en 2020. | Fuente: Club Universitario de Deportes

En la temporada 2020, Iván Santillán jugó 30 partidos con Universitario de Deportes, y arrancó en 28 de ellos. Ahora, no ha tenido ni un solo minuto en los cuatro duelos disputados: tres en torneo local y uno en Copa Libertadores.



Para explicar el motivo, tenemos que remontarnos al partido de práctica ante Binacional, disputado el 6 de marzo. Ese día, el lateral izquierdo de la 'U' tuvo que dejar el campo por una lesión en la rodilla y tuvo que ser intervenido. La operación a los meniscos se realizó días antes de fin de mes. Y, si bien no fue grave, lo alejaba de las canchas, como mínimo, un mes.

En la primera semana de abril, el jugador se sumó a las prácticas de Campo Mar para hacer terapia. De a pocos, va realizando trabajos físicos que lo ayuden a ponerse a puntos. Sin embargo, aún le restan como mínimo 10 días de recuperación para que su inclusión en el equipo no sea un riesgo para su salud. Todavía no trabaja con pelota.



La ausencia de Iván Santillán en las oncenas de Ángel Comizzo se debe a un tema exclusivamente médico, no de decisión técnica. De hecho, al estar recuperado, es la primera opción en el puesto.



¿Con titulares o suplentes?

Si bien Universitario de Deportes viajará el lunes para enfrentar el miércoles a Defensa y Justicia por la Copa Libertadores, el plan de Ángel Comizzo no es precisamente jugar ante los celestes con un equipo alterno.

De hecho, aunque este viernes no paró un '11' (recién lo hará el sábado), RPP supo que no expondrá a quienes no estén bien físicamente, pero tampoco guardará jugadores exclusivamente pensando en la Copa. Eso sí, Iván Santillán continúa siendo baja. Aún le resta cerca de dos semanas de recuperación.

