¿Deja Sporting Cristal? Agente de Washington Corozo evalúa opciones en el exterior

Este martes, Sporting Cristal se medirá ante The Strongest en el Estadio Nacional por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y, por su parte, una de las novedades es la no titularidad de Washington Corozo en el once que presentará el entrenador Tiago Nunes.

Respecto al futuro del atacante, RPP Noticias pudo conocer que hay posibilidades que no continúe en las filas del equipo rimense pese a que su contrato vence a finales de la temporada 2023. Esto debido a que, desde el entorno que representa al futbolista, se vienen evaluando opciones en el exterior.

Como se recuerda, el futbolista ecuatoriano de 24 años llegó a Sporting Cristal a inicios del 2020 y luego fue cedido a préstamo a Pumas de México entre el 2021 y 2022, luego tuvo paso por Austin FC de Estados Unidos en el 2022 y, finalmente, retornó al conjunto rimense a inicios de la temporada 2023.

El vínculo entre el futbolista y Sporting Cristal vence a finales del 2023 y, de momento, se conoce que se está evaluando la posibilidad de que continúe su carrera en otro club del exterior para la segunda mitad de la temporada aunque, de momento, no se tiene una oferta concreta por el jugador.

Sporting Cristal vs. The Strongest:

El encuentro entre el elenco 'cervecero' y el cuadro boliviano está pactado para este martes 2 de mayo en el Estadio Nacional a partir del las 9:00 pm (hora peruana) por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. De momento, Fluminense es líder del Grupo D con seis puntos, le sigue The Strongest con tres, River Plate con tres y Sporting Cristal no ha podido sumar.

