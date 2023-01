Alejandro Hoherg | Fuente: Sporting Cristal

Alejandro Hohberg, delantero de Sporting Cristal, habló de su recorrido en el club rimense luego de dos temporadas y sus expectativas para este 2023 en el que tendrá que afrontar la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores. El futbolista uruguayo-peruano se refirió a la preparación que está teniendo junto al equipo actualmente dirigido por el brasilero Tiago Nunes.

"Es una etapa linda, de preparación, que siempre cuesta un poco, cansa, pero es la base fundamental para lo que va a ser el ánimo, el físico y la performance que vamos a tener a lo largo de la temporada. Es lo que nos va a acercar al nivel que pretendemos estar", sostuvo Hohberg en diálogo con Depor.

Asimismo, Hohberg agregó: "Desde el primer día que llegué al club me he sentido bien recibido, aceptado. Después, como a todos, hay momentos en el que te va mejor que otros, pero siempre ha habido mucho respeto. Estoy muy a gusto en la institución, con la gente que trabaja aquí. Así que trabajo cómodo, tranquilo, porque me siento querido. El fin de semana uno siempre tiene que tratar de hacer las cosas bien para que el equipo gane. Hay que demostrar siempre que uno está capacitado para jugar en Cristal".

Sobre sus expectativas para esta temporada, el delantero indicó: "Uno siempre trata de renovar las ilusiones, las expectativas, preparándose cada vez mejor, de ver siempre en qué detalle nos cuesta a los equipos peruano y en base a eso, también el comando técnico que tenemos verá de qué forma jugar, cómo plantearnos a cada rival en cada torneo internacional, pero tenemos las mismas ganas. Queremos hacer bien las cosas, ser un club competitivo e ir avanzando en la Libertadores".

Mensaje a los hinchas de Sporting Cristal:

Por último, Alejandro Hohberg habló dirigiéndose al hincha rimense: "Agradecerle por el apoyo, por el respaldo al equipo. Es un año nuevo, las instituciones se van renovando siempre. Sabemos las expectativas que tienen depositadas en nosotros y la responsabilidad que tenemos de defender el club. Que se queden tranquilos, porque vamos a darlo todo para que cada vez que vayan a la cancha puedan irse contentos".