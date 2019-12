Carlos Lobatón, volante de Sporting Cristal. | Fuente: EFE

Alfonso García Miró, gerente general de Sporting Cristal, se pronunció sobre la salida de Carlos Lobatón, quien a través de las redes sociales anunció su partida por el cuadro celeste después de 15 años.

"No ha sido un tema económico, queríamos que siga desde un rol que nos parece importante en el club y me parece que desde el 2016 o 2017 se venía preparando. Pero entiendo que en este momento no cree que eso sea lo mejor", señaló García Miró en programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Pese a ello, el máximo directivo de Sporting Cristal dijo que intentará que Lobatón cambie de parecer y continúe en el club. "Espero convencerlo de que aún puede tener un rol importante desde otra labor, Cristal es su casa. Es difícil decirle que deje de jugar. Yo no quiero ponerme en sus zapatos, pero va a haber un momento en que tiene que afrontarlo", agregó.

García Miró también reconoció que no estaba de acuerdo de cómo se conoció la partida del jugador de 39 años. "Era algo que no queríamos que nadie supiera ni que se filtre. Nos hubiera encantado que sea con él, en una conferencia, en conjunto, pero respetamos lo que sea la comodidad de Carlos", puntualizó.

Hay que indicar, que Lobatón agradeció a los hinchas de Sporting Cristal en su comunicado de despedida. "Seguiré mi camino dispuesto a seguir soñando despierto como cuando era niño, tratando de dar alegria en otro club. Siempre los llevare en mi corazón", dijo.