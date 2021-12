Emanuel Herrera | Fuente: Liga 1

En los últimos días se dio a conocer la posibilidad de que Percy Liza pudiera ser fichado por Anderlecht de Bélgica y, al respecto, Andres 'Cóndor' Mendoza, exfutbolista de Sporting Cristal y Brujas, se refirió a esta posible contratación.

"Creo que sí es el momento para que Liza pueda ir a Bélgica, ya tiene 21 años y allá puede aprender mucho. Yo me fui a los 19 y es un fútbol bastante competitivo. Además tiene talla y es rápido, en biotipo creo que es similar a mí", indicó Mendoza en diálogo con Fútbol Como Cancha.

En la misma línea, agregó: "Esperemos que Percy Liza pueda irse a Bélgica y se quede, que regrese en 20 años. No como algunos que se van y vuelven al siguiente año".

En tanto a la campaña de Sporting Cristal en el 2021, Mendoza agregó: "Sporting Cristal tiene su manera de jugar, pero no lo vi con el mismo nivel de la primera parte. Lo que vi de Riquelme, puedo decir que no era como Herrera, que es más delantero. Para mí cuando viene un extranjero tiene que hacer la diferencia y él no lo hizo"

Asimismo, hizo el comparativo entre Riquelme y Emanuel Herrera: "Si hubiera estado Emanuel Herrera, Sporting Cristal no perdía contra Alianza Lima en las finales".