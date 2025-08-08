Sigue reforzándose: Sporting Cristal anunció la contratación de Cristian Benavente

Sporting Cristal anunció la incorporación de Cristian Benavente hasta diciembre de 2026.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal sigue reforzándose. El cuadro Celeste anunció la contratación de Cristian Benavente. A través de sus redes sociales, el equipo del Rímac informó la incorporación del Chaval hasta diciembre de 2026.

"¡Bienvenido al Rímac, Cristian! Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A darlo todo por la Celeste!", informó Sporting Cristal en su cuenta de X.

De esta manera, Cristian Benavente se une a Miguel Araujo y Luis Abram como refuerzos para lo que queda del Torneo Clausura y el próximo año.

¡Bienvenido al Rímac, Cristian!



Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



¡A darlo todo por la Celeste! 💪#SaludBenavente#FuerzaCristal pic.twitter.com/CWak56c4lP — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 8, 2025

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Cristian Benavente vuelve al fútbol peruano

Cristian Benavente inició su carrera en Real Madrid Castilla. Tras algunas temporadas, su transferido al MK Dons de Inglaterra. En dicho equipo apenas disputó tres partidos, para luego recaer en Charleroi.

En Bélgica vivió su mejor momento como futbolista. Aquí, jugó 102 partidos y anotó 29 goles. Esto le permitió saltar hacia el fútbol africano, precisamente al Pyramid de Egipto. El este cuadro no le fue bien, ya que solo disputó dos partidos y anotó tres goles. A pesar de ello, se posicionó en el fútbol francés, precisamente al Nantes, donde jugó apenas 13 partidos.

En el 2020, vuelve a Bélgica, esta vez al Antwerp, jugando 18 encuentros y anotando dos goles. Esto le permitió volver al Charleroi. Sin embargo, no le fue bien, disputando apenas cinco cotejos.

En el 2022, el Chaval cruzó el charco para jugar en Perú, precisamente en Alianza Lima. En los dos años que estuvo, jugó 30 partidos y anotó seis goles. Ya en el 2024, recae en César Vallejo (Apertura) y Sport Boys (Clausura), apenas jugando 16 encuentros entre ambos equipos.

Ya para inicios del 2025, vuelve a Europa, precisamente al Gloria Buzau de Rumanía, donde solo jugó nueve partidos para volver a Perú, ahora en Sporting Cristal.