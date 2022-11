Roberto Mosquera | Fuente: Sporting Cristal

Este lunes, Sporting Cristal anunció la salida de Roberto Mosquera como entrenador del equipo luego de que culminara su contrato con el club. A través de sus redes sociales, el cuadro 'celeste' envió un mensaje de despedida al director técnico peruano, quien obtuvo un campeonato y un subcampeonato en su último paso al mando del equipo cervecero.

"¡Gracias, profe! El Club agradece al profesor Roberto Mosquera y a todo su comando técnico el cariño, esfuerzo y trabajo realizado durante estos años y les desea todo lo mejor en sus próximos desafíos profesionales", se lee en la publicación hecha por Sporting Cristal en sus redes sociales.

Como se recuerda, Roberto Mosquera retornó a la dirección técnica de Sporting Cristal en el año 2020 y pudo alzar el título nacional luego de que el año anterior lo hiciera al mando de Binacional. En el año 2021, el conjunto 'celeste' llegó a la final del torneo pero quedó en segundo lugar al caer ante Alianza Lima y, finalmente, esta temporada pudo llegar a las semifinales pero fue derrotado por FBC Melgar.

Por su parte, el último domingo, el entrenador peruano anunció en conferencia de prensa que no había tenido conversación con el cuadro rimense para poder extender su vínculo: "No he tenido ningún acercamiento. Mi contrato termina ahora, lo que quiero es descansar", sostuvo Mosquera al término del encuentro ante FBC Melgar.