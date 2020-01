Carlos Lobatón jugó al lado de Renzo Sheput en el partido entre Mannucci vs. Cristal | Fuente: Sporting Cristal

Carlos Lobatón no jugará la temporada 2020. 'Loba' ahora cumple otra labor en Sporting Cristal, pero eso no le impedía estar en partido entre Carlos A. Mannucci y los rimenses, que marcaba la despedida de Renzo Sheput

"Es algo muy lindo despedir a Renzo (Sheput). Es como mi hermano y es uno de los pocos que me dio el fútbol. No podía no apoyar esta fiesta", dijo Carlos Lobatón a Gol Perú.

Pero el capitán de Carlos Lobatón también soltó cuándo será su despedida. "Será después de la Copa América", añadió. Y, uno de los invitados será Renzo Sheput.

'Calo' colgó los chimpunés a fines del 2019. Ahora es jefe de equipo de la reserva de Sporting Cristal, el club le organizará su partido de despedida. La idea es realizarlo en una fecha que no choque con alguna activudad deportiva entre junio y julio.